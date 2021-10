Nacon fait l’acquisition d’Ishtar Games

En rejoignant le pôle jeux vidéo de l’éditeur Nacon, le studio français Ishtar Games (Dead in Bermuda, Dead in Vinland, The Last Spell, Lakeburg Legacies) basé à Lille et Bordeaux va conserver son indépendance éditoriale tout en ayant pour mission de développer de nouvelles pépites vidéoludiques au travers d’univers et de gameplay profonds et novateurs, ainsi que de signer des partenariats avec différents studios indépendants dans le but de développer et promouvoir un large catalogue de jeux.

The Gods of War Ishtar & Nacon join forces to put the world of indie gaming on fire! 🔥

We’re very happy to finally announce that we're now part of the @Nacon pantheon, and we'll also be working as their indie publishing label!

Lots of cool things to come! 👀 https://t.co/shRBdJL0Pb

— Ishtar Games – The Last Spell out NOW! (@ishtar_games) October 8, 2021