Nacon fait l’acquisition de Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment va renforcer le groupe français Nacon dans l'édition et le développement.

En rachetant Daedalic Entertainment pour 53 millions d’euros, Nacon réalise la plus grande opération de croissance externe de son histoire. Avec des propriétés intellectuelles clés comme The Lord of the Rings : Gollum, Deponia, Shadow Tactics, Blackguards et The Whispered World, la structure allemande basée à Hambourg, considérée comme l’un des éditeurs et développeurs les plus réputés d’Europe, va pouvoir s’agrandir massivement alors que pas moins de neuf jeux sont annoncés pour une sortie dans le courant de l’année.

“Après des périodes mouvementées durant lesquelles nous sommes toujours parvenus à nous distinguer, je suis particulièrement fier des 15 dernières années et du développement de l’entreprise. Nous nous sommes imposé comme un éditeur et développeur de jeux exceptionnels, dans différents genres, sur toutes les plateformes pertinentes et nous avons consolidé cette position à l’échelle mondiale“, déclare Carsten Fichtelmann, fondateur et PDG de Daedalic Entertainment. “En collaboration avec Nacon, nous passons maintenant à l’étape suivante, pour développer davantage notre catalogue de jeux, aussi bien créés par nos équipes que par de nombreux studios indépendants talentueux. Nous envisageons une collaboration basée sur la confiance et la coopération, ainsi qu’un avenir encore plus prometteur ensemble“. Alain Falc, PDG de Nacon, rajoute : “Nous savions, grâce à notre collaboration actuelle sur Gollum, que nous partagions des valeurs et des objectifs communs, dans le but d’offrir aux joueurs des expériences uniques. Il nous semblait donc logique d’approfondir la collaboration et nous sommes extrêmement heureux de cette acquisition. Cela représente une étape significative dans notre stratégie.”

Daedalic Entertainment, un géant chez les AA pour Nacon

L’intégration au sein du groupe Nacon permettra au studio de renforcer son équipe de développement et sa position d’éditeur indépendant de premier plan. Carsten Fichtelmann, Fondateur et PDG, et Stephan Harms, COO, continueront de diriger la société avec une grande autonomie. Nacon soutiendra les projets futurs en combinant les forces de ses équipes de vente, d’édition et de marketing.