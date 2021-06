Nacon Connect : un retour après l’E3 2021

La nouvelle édition du Nacon Connect va permettre de découvrir en avant-première de nombreux jeux et accessoires.

En plus de s’attarder sur Hotel Life : A Resort Simulator, Rogue Lords, Blood Bowl 3, Steelrising, Roguebook, WRC 10, RiMS Racing, The Lord of the Rings : Gollum, Vampire : La Mascarade – Swansong ou encore Test Drive Unlimited : Solar Crown avec de nouvelles images de gameplay, l’éditeur français Nacon prévoit de dévoiler des collaborations inédites ainsi que plusieurs annonces inédites dès le 6 juillet prochain à 19h sur Twitch, Facebook, Twitter et YouTube.

Save the date, #NaconConnect is back on July 6, 2021! With new gameplay, exciting announcements, special guests and epic collaborations. See you there! pic.twitter.com/m6E5mJRMAr — Nacon (@Nacon) June 2, 2021

Comme l’année dernière, le Nacon Connect n’aura pas lieu durant l’E3 afin d’attirer les projecteurs lors d’une période plus calme. Des invités exceptionnels seront là pour commenter les annonces et distiller des informations précises sur une intrigue ou l’histoire du développement.