Nacon annonce un nouveau jeu Terminator en monde ouvert

Nacon dévoile un nouveau jeu dans l'univers de Terminator, un monde ouvert post-apocalyptique prometteur.

Le marché du jeu vidéo est extrêmement actif. Les studios de développement sont très nombreux, de nouveaux titres sont annoncés régulièrement. Il y en a pour tous les goûts, qu’il s’agisse de grosses productions, de petits jeux indépendants, en ligne ou non, en solo ou en multijoueur. Aujourd’hui, le studio français Nacon dévoile un teaser un projet à venir autour de la licence Terminator.

Durant l’événement Nacon Connect qui a eu lieu il y a peu, la société française a dévoilé un teaser d’un futur jeu en monde ouvert qui se déroule dans l’univers de Terminator. Durant les 30 petites secondes de vidéo de présentation de ce “Terminator Survial Project” – comprenez par là que le jeu n’a pas encore de titre officiel, ou du moins que le studio n’est pas encore prêt de le rendre public -, on peut voir un robot T-800 entrer dans un entrepôt ou un genre de bunker. Il n’y a pratiquement rien d’autre à apprendre, pas même une date de sortie.

Un monde ouvert post-apocalyptique prometteur

“Le jeu se déroule dans un monde ouvert post-apocalyptique et propose une histoire originale bâtie sur les événements des films officiels. Vous jouez en tant que groupe de survivants à une apocalypse nucléaire luttant pour rester en vie dans une période comprise entre le Jour du Jugement et la mise en place de la résistance par John Connor”, explique Nacon dans un communiqué.

Nacon a confirmé à Polygon que le jeu arrivera sur PC et consoles – sans pour autant les spécifier – dans un “avenir lointain”. Ce jeu est l’un des 17 jeux présentés par Nacon durant cet événement. Parmi ceux-ci, Steelrising, The Lord of the Rings : Gollum et Test Drive Unlimited Solar Crown. Ces trois jeux devraient être lancés dans le courant du mois de septembre.