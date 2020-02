N26 : la banque en ligne quitte le Royaume-Uni suite au Brexit

Un événement significatif pour l'entreprise de Fintech qui cherche toujours à transformer le secteur bancaire mondial. Une transformation qui se fera sans ses clients anglais britanniques cependant.

La banque en ligne N26 fait partie avec Revolut des rares licornes de la technologie financière ou fintech. Basée en Allemagne, elle permet d’ouvrir un compte en banque avec une facilité déconcertante, en 30 minutes seulement, simplement à l’aide d’un smartphone et d’une pièce d’identité. Ce qui fait la force de N26, ce sont les frais de fonctionnement extrêmement faibles : aucun frais de fonctionnement et des frais de gestion très réduits. Ainsi le paiement avec la carte Mastercard est gratuit quelle que soit la monnaie utilisée et le taux de change est réalisé sans commission d’après les taux de change actuels. L’application pour smartphone est compatible ApplePay et permet de consulter l’ensemble de ses paiements pour gérer son budget au fil du mois, qui s’affichent de manière quasi instantanée en notifications. Particulièrement prisée par ceux qui voyagent en Europe et ont besoin de régler en différentes monnaies, N26 est très populaire.

N26 fait ses valises

Le Brexit amorcé le soir du vendredi 31 janvier 2020 a des conséquences immédiates sur de nombreuses entreprises, et N26 ne fait pas exception. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la firme annonce son retrait du marché britannique. Elle affirme toutefois d’emblée que cela n’a pas d’impact sur son projet de révolutionner la secteur bancaire. La sortie a cependant un impact sur les clients anglais, dont les comptes vont être clôts “dans les mois à venir“.

Du nouveau en 2020

Remerciant ces derniers pour leur fidélité, la banque rappelle que “5 millions de clients dans le monde ont choisi N26“, dont 250 000 aux États-Unis grâce à un partenariat avec Axos Bank. Si des nouveautés sont à venir cette année, notamment des cartes virtuelles et plusieurs comptes, la tâche devrait être relevée aisément par les 1 500 employés de la banque répartis entre les bureaux de Berlin, Barcelone, Vienne, New York et São Paulo.