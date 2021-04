Mythic Quest : Raven’s Banquet, un trailer pour la deuxième saison

Apple dévoile la bande-annonce déjantée de la saison 2 de la série télévisée Mythic Quest : Raven’s Banquet.

Mythic Quest : Raven’s Banquet suit une équipe développeurs derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Dans la deuxième saison, tout le monde est de retour au bureau (enfin, presque tout le monde) et tente de tirer parti du succès de Raven’s Banquet en lançant une nouvelle extension épique. Mais Ian Grimm (Rob McElhenney) et la nouvelle co-directrice de la création, Poppy Li (Charlotte Nicdao), ont du mal à s’accorder sur l’orientation du jeu. Pendant ce temps, C.W. Longbottom (F. Murray Abraham) se réconcilie avec certains problèmes non résolus de son passé, les testeurs (Ashly Burch et Imani Hakim) testent les limites d’une romance de bureau, et David (David Hornsby) perd encore une autre femme dans sa vie lorsque Jo (Jessie Ennis) le quitte pour assister Brad Bakshi (Danny Pudi).

L’ensemble de la deuxième saison comprend également Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee et Jonathan Wiggs. Parmi les guest stars figurent Snoop Dogg et Derek Waters de Drunk History. Mythic Quest est produit par Lionsgate, 3 Arts Entertainment et Ubisoft. McElhenney, Day et Hornsby sont producteurs exécutifs aux côtés de Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel, Jason Altman, Danielle Kreinik, Gérard Guillemot, David Hornsby et Megan Ganz.

Le trailer de la saison 2 de Mythic Quest : Raven’s Banquet

Mythic Quest : Raven’s Banquet sera de retour le 7 mai prochain avec une saison 2 sur la plateforme Apple+.