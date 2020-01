Mythic Quest : Raven’s Banquet se voit renouveler pour une deuxième saison

Apple commande une saison supplémentaire de la série télévisée Mythic Quest : Raven's Banquet pour son service de streaming.

Avant même la diffusion de la première saison prévue pour le 7 février prochain sur Apple TV+, Mythic Quest : Raven’s Banquet reviendra d’ici l’année prochaine avec de nouveaux épisodes. Produite par Lionsgate, 3 Arts Entertainment (Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel) et Ubisoft Film & Television (Jason Altman, Danielle Kreinik et Gérard Guillemot), la série télévisée raconte l’histoire d’une équipe de développeurs de jeux vidéo spécialisée dans le développement de MMORPG. Ils vont devoir relever les obstacles liés à la gestion d’un jeu populaire. L’acteur américain Rob McElhenney (producteur exécutive avec Charlie Day, David Hornsby et Megan Ganz) joue le rôle du directeur créatif d’une société fictive. Ce dernier sera accompagné d’un casting composé de F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Une bande-annonce pour Mythic Quest : Raven’s Banquet

Après le trailer de l’E3 2019, la série estampillée “Apple Originals” dépeint sa vision de l’industrie vidéoludique dans une bande-annonce inédite et toujours avec le fantasque Ian Grimm.