Mythic Quest : Raven’s Banquet revient avec un épisode spécial quarantaine

Si la saison 2 sera sans doute décalée à 2021 à cause de la crise sanitaire, la série télévisée Mythic Quest : Raven’s Banquet profite de la situation actuelle pour montrer comment une société de jeux vidéo s'habitue au télétravail.

Écrit, filmé et monté en quarantaine, Mythic Quest : Raven’s Banquet – Quarantine est un épisode spécial d’une demi-heure mettant en scène la célèbre équipe de la série télévisée d’Ubisoft pour la plateforme Apple TV+. Celle-ci se retrouve à travailler à la maison sur le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps à cause du Covid-19. Poppy Li (Charlotte Nicdao) et Ian Grimm (Rob McElhenney) luttent contre la solitude, tandis que Brad Bakshi (Danny Pudi) et David Brittlesbee (David Hornsby) lancent un concours de charité. L’assistante Jo (Jessie Ennis) tente d’expliquer la vidéoconférence à CW Longbottom (F. Murray Abraham) avec des résultats mitigés. Pour produire l’épisode, le casting et l’équipe ont travaillé à distance dans plusieurs endroits à travers le pays.

Un trailer pour Mythic Quest : Raven’s Banquet – Quarantine

Créée par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, Mythic Quest : Raven’s Banquet est une série qui suit une équipe de développeurs de jeux vidéo à travers neuf épisodes dans leurs efforts pour relever les défis que représente la gestion d’un jeu vidéo populaire. En plus de Rob McElhenney, qui tient le rôle du directeur créatif Ian Grimm, l’ensemble du casting comprend également F. Murray Abraham, lauréat d’un Academy Award, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis. La série est produite par Lionsgate, 3 Arts Entertainment et Ubisoft.