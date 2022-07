Mythic Quest : le retour des folles aventures d’un groupe de développeurs

Les coulisses de l'industrie vidéoludique n'ont jamais été aussi hilarantes qu'avec la série télévisée Mythic Quest.

Dans la troisième saison de Mythic Quest, Ian Grimm et Poppy Li se retrouvent confrontés au monde du jeu vidéo et à leur partenariat au sein de la nouvelle société GrimPop Studios. Dana est obligée de jouer les médiateurs face aux querelles incessantes de ses patrons. De retour à Mythic Quest, David Brittlesbee s’installe dans son nouveau rôle de patron, où il se sent vraiment responsable pour la première fois. Jo est de retour comme assistante, plus loyale et militante que jamais, et Carol essaie de trouver sa place après une nouvelle promotion. À Berkeley, Rachel s’efforce de trouver un équilibre entre sa morale et le capitalisme, tandis que Brad, après sa sortie de prison, tente de réintégrer la société en tant qu’homme réformé.

Un teaser pour la troisième saison de Mythic Quest

Composée de dix épisodes, la troisième saison de Mythic Quest sera diffusée cet automne sur Apple TV+. Co-créée par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, la série télévisée produite par Lionsgate Television, 3 Arts Entertainment et Ubisoft Film & Television (anciennement Ubisoft Motion Pictures) met en vedette les comédiens Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis et Naomi Ekperigin. A noter que F. Murray Abraham ne sera pas de retour au casting.