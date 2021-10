Mythic Quest : la comédie de Rob McElhenney est renouvelée pour deux saisons supplémentaires

Apple commande deux nouvelles saisons pour la série télévisée Mythic Quest.

La série télévisée Mythic Quest avec Rob McElhenney, également créée par Charlie Day et Megan Ganz, est centrée sur Ian Grimm, propriétaire et directeur créatif d’un studio de développement, qui se bat pour maintenir son jeu vidéo à succès au sommet, de concert avec la famille dysfonctionnelle qui compose son équipe. La saison 2 de la comédie, qui s’est achevée en juin dernier, a vu Ian et Poppy (Charlotte Nicado) repousser les limites de leur relation de travail et de leur amitié alors que les deux esprits créatifs et développeurs du très populaire MMORPG Raven’s Banquet cherchaient la prochaine meilleure chose à faire. Le final, intitulé “TBD”, a vu Ian et Poppy, ainsi que certains de leurs collègues, quitter le fameux studio pour de nouvelles aventures. Ces dernières seront à suivre dans une saison 3 ainsi qu’une saison 4 à la demande d’Apple pour continuer à alimenter le catalogue de son service de streaming.

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv — Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021

“Tout comme les critiques et le public du monde entier, nous sommes tombés amoureux de l’écriture pointue de Rob et de son équipe, ainsi que des personnages pleins de cœur et attachants qui constituent l’univers de Mythic Quest“, a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. “Nous avons hâte que les téléspectateurs découvrent ce qui les attend dans les prochaines saisons de cette brillante comédie sur le lieu de travail.”

Mythic Quest a de l’avenir pour Apple

La comédie de la plateforme Apple TV+ est produite par Rob McElhenney et Charlie Day, par le biais de leur société RCG, David Hornsby et Megan Ganz, Michael Rotenberg et Nicholas Frankel de 3 Arts Entertainment, ainsi que Jason Altman, Danielle Kreinik et Gérard Guillemot d’Ubisoft Film and Television.