MyPostCard réinvente la carte postale

La carte postale traditionnelle est peut-être en voie de disparition, mais il existe aujourd’hui des solutions alternatives, plus modernes. Certaines sont totalement numériques, plus simples, mais moins personnelles diront certains. D’autres, par contre, proposent un savant mélange. C’est le cas de MyPostCard, service d’une startup berlinoise, qui permet de télécharger une photo, ajouter du texte, saisir l’adresse et envoyer l’une de vos photos comme une véritable carte postale à vos proches.

MyPostCard a été créée en 2014 par Oliver Kray. Aujourd’hui, avec plus de 6 millions de téléchargements

et une note de 4,7 étoiles, MyPostcard est l’un des leaders du marché européen des applications de

cartes postales. Au niveau international, l’app est disponible en 8 langues et 6 devises différentes. Et avec plus de 70 000 designs et des formats entièrement nouveaux comme des cartes audio et vidéo en plus de la carte postale A6 classique, la plate-forme peut se targuer d’avoir envoyé, à ce jour, quinze millions de cartes.

Le principe est extrêmement simple : après avoir téléchargé l’application (via l’App Store pour iPhone et iPad ou le Google Play Store pour Android) et avoir créé un compte, vous pouvez créer une carte postale

avec vos propres photos et choisir parmi différents formats et plus de 70 000 modèles. Le texte au dos de la carte postale permet de rendre la carte postale encore plus personnelle. Une fois l’adresse du destinataire saisie et la commande complétée, la carte postale est traitée dans les 24 heures ouvrables. MyPostcard se charge de son impression et de son envoi partout dans le monde à partir de 2,69 €.

Une solution extrêmement simple, efficace et rapide. Vous pourrez ainsi facilement envoyer de vraies cartes postales personnalisées à vos proches, vos collègues et amis, avec vos propres photos. Effet garanti !