My Hero Academia : Ultra Rumble, un Battle Royale à 24 joueurs en simultanée et en équipe

Un Battle Royale dans l'univers de My Hero Academia.

En plus de l’expérience multijoueur asymétrique Dragon Ball : The Breakers, l’éditeur japonais Bandai Namco va également s’essayer au Battle Royale avec My Hero Academia : Ultra Rumble. Au sein du Lycée Yuei, les super-héros et super-vilains du manga créé par Kohei Horikoshi devront faire trois équipes de huit joueurs pour sauver ou attaquer des citoyens. Afin de survivre et mener à bien diverses missions, les joueurs pourront utiliser des Alters via un système de cartes de compétence à trouver sur la zone de combat. Différents en fonction du héros ou du vilain sélectionné, ces fameux super-pouvoir ont la possibilité d’améliorer des statiques en attaque, défense ou encore rapidité.

Un trailer pour My Hero Academia : Ultra Rumble

My Hero Academia : Ultra Rumble devrait sortir dans le courant de l’année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Une bêta fermée sera exclusivement disponible sur la PS4 de Sony du 2 au 6 février prochain (les inscriptions sont encore ouvertes).

Du gameplay pour My Hero Academia : Ultra Rumble

Les personnages Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga et Mr. Compress seront jouables durant la bêta fermée de My Hero Academia : Ultra Rumble.