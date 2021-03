Mundaun : de l’horreur dans les montagnes en sépia

Seul développeur et illustrateur du studio Hidden Fields, Michel Ziegler donne vie au folklore alpin avec Mundaun.

Prenant place dans une vallée inquiétante des Alpes, Mundaun s’inspire de la riche histoire du mythe et de la culture de la région suisse des Grisons. Dans la peau de Curdin, les joueurs vont devoir enquêter sur les circonstances mystérieuses de la mort de son grand-père. A partir de là, ils vont découvrir que quelque chose de diabolique hante les habitants de la ville. Tout au long de leur périple, ces derniers devront résoudre des énigmes complexes et en apprendre davantage sur la ville, tout en évitant les personnages sinistres qui déclenchent le système de peur du jeu, un système de “cause à effet” qui désoriente les joueurs face à des situations dangereuses. Cette nouvelle licence de Hidden Fields se démarque d’ailleurs par un style graphique atypique.

Un trailer pour Mundaun

“C’est un plaisir de pouvoir enfin partager Mundaun avec les joueurs du monde entier. Cela a certainement été une montagne russe émotionnelle de travailler sur le projet pendant tant d’années“, a déclaré Michel Ziegler, fondateur et développeur de Hidden Fields. “Les Alpes occupent une place particulière dans mon cœur et je voulais créer une expérience qui incarne les voyages d’été de mon enfance, tout en rendant hommage au folklore brillant mais sombre de la région. Je suis très reconnaissant du soutien de l’équipe de MWMi qui a contribué à donner vie à ma vision, et j’espère que tout le monde prendra autant de plaisir à jouer à Mundaun que j’en ai pris à le créer”. Ethan Stearns, vice-président de MWM Interactive, rajoute : “Mundaun nous a séduit dès le premier instant où nous l’avons vu, et est très inspiré ; nous sommes fiers qu’il soit le premier jeu que MWMi publie. Mundaun représente le genre de jeux que MWMi veut distribuer à un plus grand public, réalisés par des développeurs qui ont cette vision artistique à travers la narration, le savoir-faire et l’innovation, et nous sommes honorés d’avoir collaborer avec Michel pour distribuer ce jeu.”

Mundaun est disponible dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam et l’Epic Games Store. Une version Nintendo Switch est prévue pour avril 2021.