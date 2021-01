Mudra Band, un bracelet pour rendre l’Apple Watch plus accessible

Nos gadgets électroniques sont des appareils extrêmement perfectionnés mais malheureusement rarement accessibles aux personnes en situation de handicap. Certaines entreprises travaillent en ce sens.

Si les écrans tactiles permettent effectivement d’interagir plus facilement avec les appareils, ils les rendent totalement inutilisables, ou presque, pour les personnes souffrant de déficience visuelle notamment. Il existe certaines solutions à l’heure actuelle, l’évaluation des gestes en est une. Et celle-ci s’invite aujourd’hui aussi sur le marché du wearable, notamment l’Apple Watch. Exemple avec le Mudra Band.

Le Mudra Band permet de contrôler l’Apple Watch sans la toucher

On voit souvent aujourd’hui les écrans tactiles comme un composant permettant de rendre plus facile l’interaction avec nos gadgets électroniques mais il existe de nombreuses maladies de handicap physique et/ou cognitif, y compris la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, qui rendent l’utilisation d’un écran tactile impossible ou presque. Au CES 2021, le Mudra Band a reçu un Innovation Award justement parce qu’il rend plus accessible un appareil électronique, en l’occurrence l’Apple Watch.

Pour rendre notamment l’Apple Watch plus accessible

Le concept est similaire à ce que propose le bracelet Myo que North – alors connue sous le nom de Thalmic – avait lancé avant de se concentrer sur les lunettes connectées Focals. Le bracelet Mudra Band fonctionne avec une Apple Watch donc et utilise un capteur pour détecter les signaux électriques envoyés par votre cerveau à vos doigts. Un algorithme deep-learning va alors analyser ces impulsions et leur faire correspondre les mouvements de doigts correspondant. Le système envoie alors l’information à l’Apple Watch via Bluetooth LE. C’est vous qui définissez chaque action derrière les différents mouvements. Ainsi, votre annulaire peut par exemple activer Siri tandis que l’auriculaire peut passer une chanson.

Lorsque Wearable Devices, la startup à qui l’on doit ce Mudra Band, avait présenté son appareil aux backers sur Indiegogo, l’entreprise mettait en avant le fait que l’on pouvait alors utiliser l’Apple Watch sans la toucher. La startup avait dans le même temps expliquer à Engadget qu’elle travaillait à une utilisation autour de l’accessibilité. Par exemple, les patients souffrant de la maladie de Charcot peuvent ainsi taper leur texte rapidement en utilisant un clavier virtuel. Dans un autre exemple, l’entreprise utilise l’appareil pour permettre à un vétéran gravement blessé au poignet d’apprendre à jouer du piano.

Wearable Devices travaille avec plusieurs universités aux États-Unis, en Israël et au Japon pour développer de nouveaux cas d’usage. Dans le même temps, le Mudra Band est disponible en précommande au tarif de 179 $. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de mars prochain.