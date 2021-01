MSI dévoile un SSD à 7 000 MB/s pour les gamers

Pour pouvoir jouer dans de très bonnes conditions sur PC, certains composants doivent être très performants. C'est le cas du système de stockage, pour lequel on optera principalement pour un SSD.

Les PC sont des machines capables de tout faire. Encore faut-il les équiper comme il se doit. A fortiori si l’on veut pouvoir obtenir des performances élevées. Le jeu vidéo et particulièrement exigeant en la matière. Surtout si l’on souhaite profiter des titres récents en qualité élevée. Processeur, carte graphique, mémoire, stockage, autant d’éléments à prendre en considération. MSI en est parfaitement conscient. D’où ce nouveau SSD.

MSI dévoile de nouveaux SSD pour les gamers

Il y a de nombreux composants PC pouvant affecter directement votre expérience en jeu. Il ne s’agit pas uniquement de la vitesse du processeur, du nombre de cœurs ou même de la puissance de votre GPU. Certes, ces éléments sont importants mais comme dit, d’autres composants entrent en considération pour pouvoir faire tourner un jeu dans les meilleures conditions.

Avec des vitesses en lecture et écriture proches des 7 000 MB/s

Parmi ces autres facteurs, il y a le système de stockage. Les SSD sont plus rapides que les disques durs conventionnels et permettent d’améliorer les temps de chargement notamment. Au CES 2021, MSI a dévoilé un nouveau SSD pensé et conçu tout spécialement pour les joueurs. Celui-ci offrirait des vitesses en lecture pouvant atteindre les 7 000 MB/s et les 6 900 MB/s en écriture.

Il s’agit là d’un SSD NVMe PCIe 4.0 et, si ces vitesses sont avérées, nous pourrions avoir sous les yeux les SSD les plus rapides du marché. MSI affirme par ailleurs qu’il utilise de la mémoire flash TLC et embarque un dissipateur thermique pour maintenir la température lorsqu’il est fortement sollicité.

Pour l’heure, aucune information concernant le tarif ni la date de disponibilité de ce nouveau SSD. Cela étant dit, on sait que le prix des SSD est bien plus élevé que celui des disques durs traditionnels. Il ne faut pas s’attendre à quelque chose de très abordable. Le modèle 4 To, déjà annoncé par MSI, devrait être très, très cher. À suivre !