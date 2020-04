MSI dévoile le premier ordinateur portable équipé d’un écran mini LED

La technologie d'écran LED a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, l'heure est au mini LED. Ce type de dalle est déjà proposé sur certains téléviseurs et voici qu'il arrive sur dans les ordinateurs portables. MSI dévoile d'ailleurs le tout premier.

Nombre d’ordinateurs portables actuels continuent d’utiliser des écrans LCD. L’une des principales raisons de ce choix pour les constructeurs de ces machines à continuer d’intégrer des dalles LCD, c’est le coût plus élevé de l’OLED. La facture grimpe en effet en flèche dès lors que la diagonale augmente. Sur un smartphone, cette augmentation peut être absorbée. C’est plus délicat sur un ordinateur portable. Mais la transition commence à s’opérer, notamment grâce au mini LED.

MSI Creator 17, premier ordinateur portable avec un écran mini LED

MSI vient de coiffer tout le monde au poteau en dévoilant son nouvel ordinateur portable MSI Creator 17. Selon le fabricant, il s’agit là du tout premier portable au monde à utiliser un écran mini LED. La machine propose pour le reste un écran de 17 pouces, capable d’offrir une résolution 4K. Et grâce à la technologie mini LED, il faut s’attendre à un rendu des couleurs très riche et très net. Pour le reste des spécifications, on retrouve un processeur Intel Core-i7 10875H, de 16 à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage en NVMe. Le GPU n’est pas en reste, on pourra opter pour une NVIDIA RTX2060 ou une RTX2080 Super Max-Q. Dans sa configuration de base, ce nouveau MSI Creator 17 sera proposé à 1 799$.

Une technologie qui devrait se démocratiser rapidement

Pour celles et ceux qui ne seraient pas très familiers de cette technologie, il faut savoir que le mini LED repousse les limites de la technologie LCD, contrairement au micro LED qui fonctionne davantage comme les panneaux OLED des smartphones. Cette technologie permet à l’écran de l’ordinateur portable d’éteindre de manière très sélective certaines portions de l’écran. Cela permet de créer des noirs plus profonds et des blancs plus concentrés, pour un contraste très élevé. On trouve aujourd’hui cette technologie sur certains TV haut de gamme. La porter sur un ordinateur portable viendrait ajouter une épaisseur non négligeable. C’est là que le mini LED entre en jeu. Elle permet d’atteindre un résultat assez similaire tout en étant bien invasive, si l’on peut dire. Nul doute qu’elle devrait coloniser les ordinateurs portables dans les mois à venir.