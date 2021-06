Mozilla veut que vous partagiez vos données pour la bonne cause

Mozilla annonce la plate-forme Rally, une initiative visant à collecter les données des utilisateurs volontaires pour des besoins purement scientifiques.

Les données personnelles, et leur protection, sont aujourd’hui une bataille très importantes pour de nombreuses entreprises. C’est le cas de la fondation Mozilla. Aujourd’hui, cette dernière annonce le lancement d’une nouvelle plate-forme baptisée Rally, pour faire avancer les choses dans le bon sens, s’il on peut dire. Et elle veut que vous y partagiez vos données.

Mozilla Rally, une nouvelle plate-forme de collecte de données

Les navigateurs web modernes disposent de fonctionnalités visant à protéger votre vie privée, ceci pour protéger vos données et informations, et empêcher qu’elles soient utilisées par les publicitaires pour vous servir des publicités ciblées. Toutes vos données ont de la valeur, que vous en soyez conscient(e) ou non. Aujourd’hui, Mozilla veut que ses utilisateurs envisagent de partager certaines de leurs données, non pas à des publicitaires, évidemment, mais à des scientifiques.

à des fins purement scientifiques

Rally est une nouvelle plate-forme de partage de données qui, selon la fondation, pourrait bien permettre d’obtenir un marché équitable de la donnée. Les données de toutes vos sessions de navigation seront partagées avec des scientifiques et autres sociologues qui étudient Internet et utilisent ces données pour améliorer leurs recherches, et leurs découvertes.

Selon le communiqué de Mozilla, “chaque étude à un champ d’application défini, des besoins uniques en termes de données et des objectifs spécifiques. Avant que vous ne vous engagiez, nous vous indiquerons précisément avec qui vous travaillez, quelles données sont collectées, où elles sont envoyées et comment elles sont utilisées. Une fois votre accord obtenu, Rally fera son travail jusqu’à ce que vous lui disiez d’arrêter ou que l’étude soit arrivée à son terme.”

Il s’agit donc là d’une fonctionnalité totalement optionnelle. Vous décidez de participer, ou non, si vous préférez ne rien partager avec personne. Mais si vous ne voyez aucun inconvénient à ce que vos données puissent être utilisées pour des besoins purement scientifiques, vous pouvez rejoindre la plate-forme Rally.