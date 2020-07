Mozilla lance son service VPN, simple et abordable

Nous savions que la fondation Mozilla travaillait sur un service VPN depuis quelque temps maintenant. Aujourd'hui, l'heure est venue de lancer le service dans le grand bain. Présentation.

Il existe aujourd’hui de nombreux services VPN, vous n’avez que l’embarras du choix. Les tarifs varient d’une solution à l’autre, le plus souvent selon les fonctionnalités proposées. Si vous cherchez avant tout le respect de votre vie privée, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Mozilla vient d’annoncer la disponibilité de son propre service VPN, proposé à 5$ par mois.

Le service Mozilla VPN est lancé, pas encore disponible en France

Baptisé Mozilla VPN, il s’agit là d’un service VPN pensé et conçu par la fondation à qui l’on doit le très populaire navigateur Firefox. Le service sera dans un premier temps accessible uniquement depuis les Étas-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, Singapour, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. D’autres pays devraient être ajoutés à cette liste à l’automne 2020.

Selon Mozilla, ce qui rend cette solution VPN très intéressante est le fait que la fondation ne se soit associée avec aucune plate-forme d’analytics tierce. Autrement dit, vos données ne seront partagées avec personne. Mozilla affirme aussi ne pas conserver le moindre historique concernant vos activités. Vous n’aurez ainsi pas à vous inquiéter que quelqu’un puisse un jour mettre la main sur vos historiques.

5$ par mois, pas de logs, pas de données personnelles conservées

À seulement 5$ par mois, Mozilla VPN est l’un des services VPN les plus abordables qui soient. Certes, il peut sembler manquer de fonctionnalités par rapport à d’autres mais si vous cherchez simplement une solution pour votre vie privée et le chiffrement des données, alors ce pourrait être une option tout à fait envisageable. Mozilla VPN sera aussi disponible sur des plates-formes très diverses, y compris Windows, Android et iOS. Mac et Linux devraient bientôt être pris en charge aussi.