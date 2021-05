Motorola veut proposer la recharge sans fil OTA sur ses smartphones

Motorola veut aller plus loin sur le sujet de la recharge sans fil pour les sartmphones en proposant une recharge sans fil over-the-air (OTA).

Les smartphones, si évolués soient-ils, ont encore un certain nombre d’axes de progression. L’un d’entre eux étant, évidemment, leur batterie. En attendant de véritables innovations significatives, les fabricants misent sur la recharge. Et la recharge sans fil notamment. Motorola veut aller plus loin sur ce point, en proposant une recharge sans fil over-the-air (OTA).

Motorola accélère sur la recharge sans fil OTA

Il y a quelques mois, une vidéo faisait surface. Une vidéo signée Motorola et montrant une technologie de “véritable” recharge sans fil. La recharge sans fil, à proprement parler, n’est pas nouvelle mais ce qui rend ce système intéressant, c’est qu’il n’y a pas besoin de poser l’appareil sur un tapis de recharge dédié pour en profiter. L’appareil se recharge simplement, dès qu’il est à portée de la station de recharge, si l’on peut dire.

À quand dans nos smartphones ?

Depuis cette vidéo, nous n’avions plus eu de nouvelles de ce projet mais Motorola a récemment annoncé qu’il allait travailler avec GuRu Wireless pour mettre au point la première technologie de recharge sans fil OTA, une technologie qui pourrait trouver rapidement sa place dans nos smartphones. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le concept de recharge sans fil OTA est évoqué depuis quelque temps mais jamais dans de quelconques applications ou produits grand public.

Dans l’éventualité ou Motorola et GuRu Wireless parviendraient à leurs fins, ce pourrait être une grande avancée. Ceci étant dit, les smartphones Motorola n’ont pas vraiment la cote ces derniers temps. La marque prévoit-elle de vendre, sous licence, sa future technologie aux autres fabricants de smartphones ? Préfèrera-t-elle en garder l’exclusivité pour relancer ses ventes ? Difficile à dire. L’avenir nous le dira.

Nul ne sait actuellement quand nous pourrons voir les premiers appareils compatibles avec une telle technologie de recharge sans fil OTA. Aux dernières nouvelles, d’autres grands noms du secteur, comme Xiaomi et Oppo, travaillaient de leur côté sur des technologies similaires.