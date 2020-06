Motorola pense aux petits budgets avec ses nouveaux Moto G et Moto E

Si les grands constructeurs de smartphones ont une stratégie de vente bien en place, les marques qui peinent à exister alternent souvent. C'est le cas aujourd'hui de Motorola qui revient aux appareils pour petits budgets avec deux nouvelles références.

Motorola semble faire le yoyo entre plusieurs stratégies concernant les smartphones. Pendant un temps, l’entreprise semblait avoir abandonné les flagships pour se concentrer sur l’entrée et le milieu de gamme. Puis, il y a peu, la marque lançait un appareil haut de gamme, le Moto Edge Plus. Et aujourd’hui, nouveau changement, voici deux nouvelles références pour les petits budgets.

Motorola dévoile de nouveaux Moto G et Moto E

Si vous n’aviez pas pu profiter des appareils entrée et milieu de gamme lancés à l’époque, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Motorola vient de dévoiler deux nouveaux appareils sur ces mêmes segments, de nouveaux modèles baptisés Moto G et Moto E. Le nouveau Moto G, tout d’abord, aussi connu sous le nom de Moto G Fast, reprend un design identique aux Moto G Power et G Stylus. Il dispose d’un écran 720p – une perte par rapport au 1080p que l’on trouve sur d’autres appareils Moto G -, d’une puce Qualcomm Snapdragon 665, de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Un triple module photo – avec capteur principal de 16 MP, capteur ultrawide de 8 MP et macro de 2 MP -, une batterie de 4 000 mAh et un capteur d’empreinte à l’arrière complètent la fiche technique.

Pour les plus petits budgets

Le nouveau Moto E, quant à lui, bénéficie d’un écran 720p HD de 6,2 pouces, d’une puce Qualcomm Snapdragon 632 avec 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et un double capteur photo de 13 MP + 2 MP à l’arrière. Des spécifications plus modestes pour un appareil qui assurera tout juste l’essentiel. Sachez pour terminer que ces nouveaux Moto G et Moto E seront disponibles à partir du 12 juin prochain aux tarifs de 200$ et 150$ respectivement. De modestes spécifications pour des budgets très serrés.