Motorola One 5G : un smartphone 5G très abordable

2021 sera assurément l'année de la 5G. Les fabricants de smartphones en sont parfaitement conscients et les modèles compatibles se multiplient déjà. Voici une option chez Motorola très intéressante, notamment pour les budgets restreints.

En 2019, lorsque les premiers smartphones 5G furent commercialisés, ces appareils restaient pour la plupart réservés aux bourses les plus pleines. Il s’agissait de flagships onéreux, loin des appareils relativement abordables que recherchent une grande partie des clients. L’année 2020 a permis de faire baisser les prix. L’on trouve aujourd’hui des appareils 5G abordables. Nouvel exemple avec Motorola et le Motorola One 5G.

Motorola officialise son Motorola One 5G

La marque Motorola vient en effet d’annoncer officiellement son dernier smartphone en date, le Motorola One 5G. Il s’agit d’un appareil vendu sous la barre symbolique des 500$ aux États-Unis et, comme son nom l’indique, un appareil compatible 5G. Autrement dit, si vous souhaitez profiter des bénéfices de la 5G sans faire trou dans votre porte-monnaie, voilà une référence qui pourrait vous intéresser.

En termes de spécifications, on se doute bien ce Motorola One 5G ne sera pas une bête de course, loin derrière les flagships du moment, évidemment. Il faudra se passer des dernières innovations et se contenter de performances assez moyennes mais avec son écran Full HD+ de 6,7 pouces à 90 Hz, sa puce Qualcomm Snapdragon 765, ses 4 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, il saura être un compagnon tout à fait capable au quotidien.

Moins de 500$ pour une 5G abordable

Pour le reste, on citera notamment sa batterie de 5 000 mAh, son module caméra à quatre capteurs à l’arrière et – c’est assez rare, surtout pour un appareil milieu de gamme – son module caméra frontal double capteur. Voilà qui devrait permettre de réaliser des photos et autres selfies dans de bonnes circonstances.

Ce Motorola One 5G devrait arriver très prochainement aux États-Unis chez AT&T et Verizon. La date de lancement précise n’a pas encore été communiquée. Pour l’heure, nul ne sait non plus si l’appareil pourrait éventuellement voir le jour en Europe, y compris en France. Affaire à suivre !