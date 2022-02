Motorola et Verizon créent un collier pour que les casques de réalité virtuelle soient plus faciles à porter

Motorola et Verizon travaillent sur un boîtier à porter autour du cou pour alléger les casques de réalité virtuelle.

Si les casques de réalité virtuelle existent bel et bien aujourd’hui, ces appareils restent encore assez encombrants et peuvent de fait être difficiles à porter pendant de longues sessions. Cela est dû au fait que les casques embarquent tous les composants leur permettant de fonctionner de manière autonome. Motorola et Verizon ont mis au point une solution à ce problème.

Les casques de réalité virtuelle sont nombreux sur le marché et les designs diffèrent d’un modèle à l’autre. Certains ne font “que” l’affichage, si l’on peut dire, se reposant sur l’ordinateur ou la console à laquelle ils sont connectés pour réaliser tout le traitement. D’autres, par contre, ont tout le nécessaire pour fonctionner de manière totalement autonome. Ils n’ont donc pas besoin d’être branchés à un PC ou une console pour fonctionner. Bien plus pratique à l’utilisation, mais cela se paie, notamment en ce qui concerne le poids de l’appareil.

Selon le modèle choisi, certains casques peuvent être plus lourds que d’autres. C’est pour cette raison que Motorola et Verizon ont décidé de collaborer pour créer un collier/tour de cou – appelez cela comme vous voulez – qui viendrait décharger une partie du poids sur vos épaules plutôt que votre tête et votre cou. Comme la photo le montre, ce petit boîtier abriterait alors tous les composants nécessaires aux calculs et traitements pour la réalité virtuelle et serait porté comme un collier.

Par ailleurs, un module 5G serait intégré dans ce boîtier, ce qui pourrait aider à profiter d’une connectivité optimale. Une telle solution permettrait-elle effectivement de réduire le poids des casques ? Ceux-ci seraient-ils vraiment plus agréables à porter pendant de longues périodes ? Difficile à dire sans l’avoir essayé.

Et malheureusement, la chose est assez délicate dans la mesure où, mis à part le design et le concept général évoqués par les deux entreprises, nous ne savons rien d’autre de cet appareil. Aucune idée non plus du tarif de ce petit boîtier ni de son éventuelle date de disponibilité. Motorola et Verizon ont cependant annoncé discuter actuellement avec divers partenaires majeurs. Nous devrions avoir de plus amples détails très bientôt. À suivre !