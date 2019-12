Motorola contraint de repousser son smartphone Razr pliable

Avec les écrans pliables, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre aux fabricants de smartphones, et aux consommateurs que nous sommes. Motorola avait créé la sensation en dévoilant une telle version de son smartphone culte, Razr. Malheureusement il va falloir patienter.

Le Motorola Razr avec écran pliable a de quoi faire de l’oeil à n’importe quel amateur de nouvelles technologies. Et à toutes celles et ceux qui ont eu entre leurs mains un Razr original. L’attente risque cependant d’être encore longue avant de pouvoir mettre la main sur cette nouvelle version. En effet, la marque vient d’annoncer un report de l’ouverture de ses préventes. La raison est simple : la demande serait trop forte, Motorola n’ayant “pas anticipé une telle demande dans son planning original”. Les préventes devaient ouvrir le 26 Décembre. Ce ne sera donc pas le cas.

Motorola reporte les préventes de son Razr pliable

Il est assez étrange cela dit que Motorola ne se soit pas attendu à une grosse demande pour son Razr. Peut-être est-ce à cause de son tarif de 1 500$, un tarif très élevé qui n’aurait attiré qu’une petite part des acheteurs. A fortiori quand on sait que l’appareil intègre un CPU Snapdragon 710 “vieillissant” et que ses spécifications en terme de caméra et de batterie font pâle figure en comparaison avec ce que le haut de gamme propose aujourd’hui. Reste que les clients semblent répondre présents, probablement pour disposer – enfin, diront certains – d’un smartphone qui rentre dans les plus petites et serrées poches de pantalon.

suite à une demande trop importante

Ci-dessous, le communiqué officiel de Motorola :