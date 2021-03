Mortal Shell : le Souls-like de Cold Symmetry passe à la next-gen

Les nouvelles consoles de Sony et Microsoft accueillent Mortal Shell : Enhanced Edition.

En plus de textures améliorées pour des détails plus riches et précis, d’une résolution 4K ultra-nette et dynamique, de temps de chargement plus rapides grâce au SSD et des fonctionnalités inédites via la manette sans fil DualSense, Mortal Shell : Enhanced Edition offre un gameplay sans compromis à 60fps sur PS5 et Xbox Series X qui change la vie à de nombreux hardcore gamers. Par ailleurs, cette version entièrement remasterisée est gratuite pour les personnes ayant déjà acheté Mortal Shell sur PS4 ou Xbox One.

Un trailer pour la version next-gen de Mortal Shell

“Mortal Shell possède certains des meilleurs fans au monde et je suis ravi que nous puissions enfin répondre à l’une de leurs demandes les plus fréquentes. Cette mise à jour sur next-gen est conçue dans le même esprit que l’original – avec une attention minutieuse aux détails que nos fans attendent et méritent. Entre cette annonce et la sortie de la version Steam de Mortal Shell cet été, sans oublier d’autres nouvelles passionnantes que nous sommes impatients d’annoncer, l’année 2021 est un grand cru pour les fans de Mortal Shell“, déclare Kiron Ramdewar, responsable consoles et PC de l’éditeur Playstack. “Mortal Shell continue d’ouvrir la voie à Playstack“, rajoute le directeur général Harvey Elliott. “Atteindre 500.000 ventes est une réussite merveilleuse et méritée pour les développeurs extrêmement talentueux de Cold Symmetry. Cela nous donne beaucoup d’optimisme pour l’année à venir. Nos fans ont été incroyables et nous sommes impatients de leur montrer la suite.”

Mortal Shell : Enhanced Edition est disponible en version numérique sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. La version physique sera lancée en avril prochain avec une édition limitée très spéciale comprenant un artbook de 140 pages, des illustrations inédites créés pendant le développement du jeu ainsi qu’une couverture réversible exclusive et des cartes postales du jeu.