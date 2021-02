Mortal Kombat : un premier trailer pour le nouveau film, aussi violent que les jeux

Mortal Kombat est une licence culte du jeu vidéo de combat. À tel point que les fans ont déjà eu droit à deux films. Un nouveau arrivera très bientôt. Voici un premier trailer.

Mortal Kombat est une licence incontournable des jeux vidéo de combat. Les fans sont nombreux, à appprécier notamment cette débauche de violence. Cet aspect ne se reflétait pas vraiment dans les deux films de 1995 et 1997 mais le moins que l’on puisse dire, c’est que dans cette nouvelle adaptation à sortir, la violence est tout aussi présente que dans les jeux.

Le nouveau film Mortal Kombat s’offre un trailer

Depuis le tout premier film Mortal Kombat en 1995, il y a eu plusieurs tentatives de porter l’univers de la licence sur les écrans, dans des formats très différents des jeux. Il y a ainsi eu des séries d’animation, des séries TV en live-action, des comics, des romans et bien davantage. Mais rien de tout cela n’a vraiment rencontré le succès. Ou tout du moins celui-ci n’a que peu duré.

Aussi violent que les jeux vidéo

Le film de 2021 pourrait-il connaître une fin différente ? Le trailer du nouveau film Mortal Kombat vient d’être publié et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ceci s’annonce assez dingue. Il suffit de quelques secondes pour se rendre compte que le film devrait offrir le même degré d’action et de violence que ce que les fans retrouvent dans les jeux.

Et dans la mesure où le film est produit par James Wan, à qui l’on doit la licence Saw, cela n’a rien de très surprenant. Difficile à ce stade de savoir quelle sera la trame principale de l’histoire mais de nouveaux personnages feront leur apparition, comme Cole Young, interprété par Lewis Tan. Et bien évidemment, nous retrouverons certains combattants emblématiques de la licence, comme Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Raiden, Shang Tsung, Sub-Zero et Scorpion, pour ne citer qu’eux.

Le film est actuellement prévu pour le 16 avril, avec une sortie dans les salles obscures – celles qui sont ouvertes, bien évidemment – ainsi qu’en exclusivité pendant un mois pour les abonnés HBO Max. Aucune information plus précise concernant la France. À suivre !