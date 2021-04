Mortal Kombat : meilleur démarrage pour un film classé R aux USA

Le nouveau film Mortal Kombat du réalisateur Simon McQuoid cartonne aux Etats-Unis.

Interdit aux spectateurs de moins de 17 ans, Mortal Kombat de Warner Bros a d’ores et déjà rapporté 51,1 millions de dollars de recettes (il en a coûté 55 millions au niveau de la production), dont 22,5 millions en trois jours, faisant de lui le plus gros succès d’un film classé R depuis le début de la pandémie. Ce dernier est en concurrence avec le film d’animation classé R de Funimation (Aniplex/Sony), Demon Slayer, qui a également surperformé en atteignant 21,1 millions de dollars de recettes, dépassant ainsi sa projection de 10 millions de dollars et respectant une fenêtre de 90 jours au cinéma.

Samba TV, un moteur de recommandation de contenu et une application de suivi des lecteurs conçus pour les téléviseurs intelligents, rapporte que la plateforme de streaming HBO Max a enregistré son premier week-end le plus regardé de tous les temps avec Mortal Kombat qui a rassemblé 3,8 millions de foyers américains. Ceux qui ont regardé le film classé sont restés captivés pendant au moins cinq minutes. Le pic d’audience a été atteint vendredi dans 1,7 million de foyers. Au total, Mortal Kombat a attiré plus de spectateurs que Godzilla vs Kong au cours de ses cinq premiers jours en rassemblant 3,6 millions de foyers.

Une bande-annonce non censurée pour Mortal Kombat

Le long-métrage tiré de la licence Mortal Kombat sortira le 12 mai prochain en France sur pratiquement toutes les plateformes de distribution numérique, à savoir iTunes, Apple TV, Amazon, Prime Video, Google Play, YouTube, Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Rakuten TV, Orange, CanalVOD, Bbox Bouygues, SFR, UniversCine, Filmo TV et Video Futur. Une diffusion dans les salles obscures n’est pas impossible, même si le contexte sanitaire actuel force Warner Bros à ne pas prendre des décisions trop hâtives malgré le succès de ce reboot cinématographique.