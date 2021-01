Mortal Kombat : les costumes du prochain film adapté de la saga

Les premières photos en costumes pour les personnages du long-métrage Mortal Kombat.

Si un premier trailer est toujours attendu pour mi-février prochain, bien que le tweet du producteur Todd Garner ait disparu depuis sa prise de parole, le magazine Entertainment Weekly a eu la primeur de dévoiler plusieurs clichés des acteurs de cette nouvelle adaptation avec le costume de leur personnage, à savoir Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Sisi Stringer (Mileena) et Lewis Tan (Cole Young). Contrairement au Mortal Kombat de 1995 par Paul W. S. Anderson, les tenues des différents combattants sont nettement plus convaincantes et recherchées.

It’s time for #MortalKombat! Director Simon McQuoid previews the blood, gore, and, for the first time, fatalities that are on the way. https://t.co/35oePI5mmP — Entertainment Weekly (@EW) January 15, 2021

Produit par James Wan (Saw, Insidious, Aquaman, The Nun, Swamp Thing) et scénarisé par Greg Russo (Category 6, Death Note 2, Space Invaders), le reboot cinématographique de MK du réalisateur Simon McQuoid (The Night-time Economy) sortira dans les salles obscures, mais également sur la plateforme de streaming HBO Max, le 14 avril 2021 en France et deux jours après aux Etats-Unis.

Les fatalities du nouveau film Mortal Kombat seront sanglantes, un public averti en vaut deux

Simon McQuoid et Lewis Tan ont confirmé que les célèbres mises à mort de la licence seront au niveau de l’attente des fans : “Il y a des fatalities bien folles. On en a sélectionné quelques-unes vraiment iconiques. Il y a plein de mouvements signatures, et plein d’easter eggs qu’on a glissés dans le film. Mais il y a surtout des fatalities bien badass que j’ai hâte de voir sur grand écran. Elles sont bien brutales ! On ne s’est pas retenus (…) Ce niveau de sang, ce niveau de rouge, cette interprétation dans la manière de faire… Nous avons beaucoup discuté pour trouver le bon équilibre pour qu’il y ait du gore et du sang et des fatalities. Et il y a du gore, du sang, des fatalities.”

L’interprète du personnage Cole Young s’est par ailleurs permis de donner quelques pistes sur l’histoire de la nouvelle adaptation sur le grand écran de la licence du studio NetherRealm Studios (anciennement Midway Studios Chicago) : “Quand on le découvre pour la première fois, il est en très mauvaise posture. La chance l’a abandonnée. C’est un combattant MMA fini, après avoir été champion, quand il croyait encore en lui et qu’il espérait beaucoup de sa carrière. Et tout est tombé à l’eau. C’est un point de départ intéressant pour un héros, et dans cette aventure de Mortal Kombat et le fait qu’il découvre ses origines, vous allez être présentés à tous ces célèbres personnages et ses éléments que tout le monde adore (…) Il sera amené à s’entrainer pour participer à un tournoi aux enjeux importants pour repousser les envahisseurs de l’Outre-monde.“