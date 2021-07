Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms, la suite du film d’animation Scorpion’s Revenge

Un "ultime" Mortal Kombat dans... Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms.

Dirigé par le réalisateur Ethan Spaulding (Batman : Assault on Arkham, Son of Batman, Mike Tyson Mysteries) et écrit par le scénariste Jeremy Adams, Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms reprendra directement après la fin Mortal Kombat Legends : Scorpion’s Revenge et suivra l’équipe de héros dans sa lutte contre les forces de Shao Kahn, dont la voix est interprétée par Fred Tatasciore, amenant Raiden et ses guerriers à s’affronter dans un ultime “Mortal Kombat” qui déterminera le sort des royaumes. Alors que les combattants d’Earthrealm rejoignent l’Outworld, Scorpion part à la recherche de Kamidogu pour annuler la résurrection de l’Être Unique qui peut détruire l’univers.

En plus de Raiden, Dave B. Mitchell incarnera Kintaro et Sektor. On retrouvera également les voix de Joel McHale et Jennifer Carpenter dans les rôles principaux de Johnny Cage et Sonya Blade, respectivement, ainsi que Jordan Rodrigues (Liu Kang), Patrick Seitz (Scorpion et Hanzo Hasashi), Artt Butler (Shang Tsung et Cyrax), Robin Atkin Downes (Shinnok et Reiko), Ikè Amadi (Jax Briggs et One Being) et Grey Griffin (Kitana, Satoshi Hasashi et Mileena). De nouvelles voix comme celles de Matthew Mercer (Stryker et Smoke), Bayardo De Murguia (Sub-Zero/Kuai Liang), Matt Yang King (Kung Lao), Paul Nakauchi (Lin Kuei Grandmaster), Emily O’Brien (Jade) et Debra Wilson (D’Vorah) seront également présents dans le casting.

Un trailer pour Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms

Warner Bros Home Entertainment va s’occuper de distribuer Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms d’ici le 31 août prochain aux USA puis plus tard en Europe en VOD, Blu-ray et 4K Ultra HD avec un Combo Pack comprenant divers bonus.