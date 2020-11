Mortal Kombat : la sortie du nouveau film est repoussée indéfiniment

Le reboot cinématographique de Mortal Kombat est repoussé indéfiniment à cause de la pandémie de COVID-19.

Todd Garner (XXX, Knight and Day, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse), producteur du long-métrage Mortal Kombat réalisé par Simon McQuoid (The Night-time Economy) avec les studios New Line Cinema, Atomic Monster et Broken Road Productions, a confié à un internaute que le fameux reboot tourné près d’Adélaïde en Australie ne sera malheureusement pas diffusé en mars 2021 : “Je pensais que grâce aux réseaux sociaux des comédiens, vous aviez compris que nous devions tourner encore des scènes pendant quelques jours. Nous avons toujours prévu et nous pensions pouvoir le proposer en mars. La pandémie avait d’autres plans pour nous. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film avant la réouverture des salles. Pareil pour la bande-annonce.”

Well, I thought by the casts’ social media you would’ve figured out we’re shooting a few more days. We’d always planned for it & thought we’d do it in March. The pandemic had other plans. We won’t have a release date for the movie until theaters re-open. Same for trailer. — Todd Garner (@Todd_Garner) November 10, 2020

Le casting du reboot de Mortal Kombat

Si le scénario est toujours aussi mystérieux (écrit par Gary Russo, supervisé par Edward J. Boon et John Tobias de NetherRealm Studios), le producteur Bennet Walsh promet un film Mortal Kombat violent, gore et sans pitié : “On ira aussi loin dans la violence que possible avant d’être censuré ou interdit“. Avec Joe Taslin (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Mehcad Brooks (Major Jackson ‘Jax’ Briggs), Jessica McNamee (Sonya Blade), Tadanobu Asano (Raiden), Josh Lawson (Kano), Elissa Cadwell (Nitara), Chin Han (Shang Tsung), Sisi Stringer (Mileena) et Lewis Tan (Cole Turner), le casting met clairement une claque aux versions cinématographiques des années 1990. A noter que des personnages comme Kung Loa et Johnny Cage manquent encore à l’appel.