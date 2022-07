Mortal Kombat 2 : Simon McQuoid reprend son rôle de réalisateur

La suite de la nouvelle adaptation cinématographique de la licence Mortal Kombat sera réalisée par Simon McQuoid.

Ecarté sans raison par New Line Cinema et Warner Bros, le réalisateur Simon McQuoid va finalement travailler sur Mortal Kombat 2 avec le scénariste Jeremy Slater (l’histoire ne semble plus être entre les mains de Greg Russo, Dave Callaham et Oren Uziel). Les créateurs Ed Boon et John Tobias seront toujours à la supervision, tandis que Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein et Larry Kasanoff devraient reprendre leurs rôles de producteurs exécutifs. Enfin, James Wan d’Atomic Monster, Todd Garner de Broken Road Production et E. Bennett Walsh pourraient également être à la production.

EXCLUSIVE: After the most recent #MortalKombat pic overachieved at box office, New Line is ready to get back in to the arena on a sequel. Sources tell Deadline that Simon McQuoid is set to return as director for the follow-up to the 2021 hit https://t.co/bh196Bne5H pic.twitter.com/mfMAKGomPf — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 20, 2022

Mortal Kombat 2 avec Simon McQuoid

Pour mémoire, le long-métrage Mortal Kombat de Simon McQuoid a ouvert en première position au box-office et se classe parmi les meilleurs titres de long métrage jamais diffusés sur HBO Max depuis le lancement de la plateforme. Alors que certains considèrent F9 ou A Quiet Place Part II comme les films qui ont ramené les foules dans les salles de cinéma après la pandémie de coronavirus, Mortal Kombat a été l’un des premiers films à tenter de mesurer l’intérêt du public pour un retour dans les salles de cinéma – et les résultats en ont surpris plus d’un, d’autant plus que la première du film a eu lieu le jour même sur HBO Max. Plus de 70 millions de recettes pour un budget de production de 55 millions de dollars, une belle réussite pour un projet qui n’était pas attendu à une telle place.