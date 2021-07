Mortal Kombat 11 devient le titre le plus vendu de l’histoire de la licence

En deux ans, Mortal Kombat 11 a dépassé la barre des 12 millions de jeux vendus.

Depuis le lancement de Mortal Kombat en 1992, la franchise a vendu plus de 73 millions de copies de jeux dans le monde, dont plus de 12 millions pour Mortal Kombat 11 (disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et PC dans une version classique puis une version étendue). A noter que Mortal Kombat Mobile a accumulé 138 millions téléchargements sur iOS et Android.

“ Lorsque Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, je n’aurais jamais imaginé qu’il deviendrait la franchise qu’il est aujourd’hui avec plus de 73 millions de jeux vendus . Nous avons certains des fans les plus passionnés au monde et nous apprécions le soutien qu’ils nous ont montré au fil des années“, a déclaré Ed Boon, directeur créatif chez NetherRealm Studios.

Mortal Kombat est la licence la plus populaire dans le versus fighting

Mortal Kombat – 73 millions d’exemplaires vendus

Super Smash Bros – 65,1 millions d’exemplaires vendus

Tekken – 51 millions d’exemplaires vendus

Street Fighter – 46 millions d’exemplaires vendus

Grâce au succès critique et commercial des deux derniers opus, Mortal Kombat (nommé jeu de combat de l’année aux deux dernières éditions des DICE Awards) a officiellement détrôné Super Smash Bros, le roi du versus fighting. Si le nouveau géant des médias Warner Bros Discovery a récemment démenti la vente de certaines structures adossées à la filiale Warner Bros Entertainment, NetherRealm Studios doit devenir une cible prioritaire pour les futures acquisitions de Sony Interactive Entertainment, surtout avec l’EVO dans son giron et l’envie de s’imposer dans l’eSport.