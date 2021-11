Morbius : le vampire de Sony Pictures Entertainment fait un clin d’œil à Venom

Deux mois avant sa sortie dans les salles obscures, Morbius revient avec une nouvelle bande-annonce.

Produit par Avi Arad, Matt Tolmach et Lucas Foster, avec les producteurs exécutifs Louise Rosner et Emma Ludbrook, réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius, le prochain film du Sony’s Spider-Man Universe (SSU), met en scène Michael Morbius, interprété par le comédien Jared Leto, docteur et prix Nobel de chimie qui découvre qu’il est atteint d’une maladie du sang, rare et incurable. Alors qu’il parvient à se guérir en combinant l’utilisation de chauves-souris à celle d’électrochocs, il se transforme… en vampire.

Who is #MORBIUS? Meet the brilliant Dr. Michael Morbius and his powerful alter-ego, straight from the 50th anniversary of his Marvel comic debut to his first ever big screen appearance. New Trailer tomorrow. pic.twitter.com/yEH4WF3IFq — JARED LETO (@JaredLeto) November 1, 2021

Continuellement assoiffé de sang humain et ne supportant désormais plus la lumière du soleil, il se retrouve déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Le casting du film est également composé d’Adria Arjona (Martine Bancroft), Matt Smith (Loxias Crown), Jared Harris, Tyrese Gibson (Simon Stroud, agent fédéral), Al Madrigal (Alberto Rodriguez, partenaire de Simon Stroud) et Michael Keaton (Adrian Toomes ou Le Vautour), aperçu dans le Spider-Man avec Tom Holland.

Un trailer pour Morbius

Morbius sera diffusé le 26 janvier 2022 au cinéma en France.