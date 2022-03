Morbius : le nouvel ennemi de Spider-Man arrive enfin au cinéma

Le film vampirique de Sony Pictures Entertainment est prêt à se laisser découvrir par les fans de l'univers du tisseur de toile.

Dans Morbius, du réalisateur Daniel Espinosa (Life, Child 44, Safe House), le comédien américain Jared Leto incarne l’antihéros énigmatique Michael Morbius. Dangereusement malade d’une maladie rare du sang et déterminé à sauver les autres qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors qu’au début, tout semble être un succès radical, les ténèbres en lui se déchaînent. Le bien l’emportera-t-il sur le mal, ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions mystérieuses ?

Enter the world of a new Marvel legend. #MORBIUS is exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/4Mj8G9OxdO — JARED LETO (@JaredLeto) February 10, 2022

Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson sont également à l’affiche du film de Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures, basé sur les comics de Marvel, que Matt Sazama et Burk Sharpless ont adapté à leur sauce pour en faire une adaptation cinématographique qui intègre le Sony’s Spider-Man Universe. Avi Arad, Matt Tolmach et Lucas Foster ont produit le long-métrage, avec Louise Rosner et Emma Ludbrook comme productrices exécutives.

Le Final Trailer de Morbius

Après plusieurs reports, Morbius est attendu dans les salles obscures d’ici début avril prochain.