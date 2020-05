Mophie passe au sans fil avec sa Mophie Powerstation Wireless XL

Avec nos smartphones toujours plus puissants, mieux équipés, et des batteries qui évoluent très peu, l'autonomie stagne. Avoir sur soi une batterie externe n'est aujourd'hui plus un luxe. Heureusement, l'offre est aujourd'hui très fournie. Voici une nouvelle référence.

Avoir sur soi une batterie externe est aujourd’hui tout à fait normal, et assez souvent nécessaire pour celles et ceux qui utilisent de manière très intensive leur smartphone et autres gadgets électroniques. Cela étant dit, il faut malheureusement la trimbaler partout avec soi. Et avoir un câble pour recharger. Le spécialiste Mophie vient aujourd’hui régler ce souci avec sa dernière batterie en date. Voici sans plus tarder la Mophie Powerstation Wireless XL.

Mophie Powerstation Wireless XL, une batterie externe de 10 000 mAh

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une batterie externe sans fil. Autrement dit, pas besoin de câble pour recharger, si votre smartphone est compatible avec la recharge sans fil, évidemment. Il est aussi possible d’utiliser un câble le cas échéant, bien sûr, mais tout l’intérêt de ce nouveau modèle est de profiter de la recharge sans fil. Ainsi, vous n’avez qu’à sortir l’accessoire de votre sac, le poser et venir poser dessus votre smartphone ou l’étui de recharge de vos écouteurs compatibles.

permettant la charge et la recharge totalement sans fil

Et comme si cela ne suffisait pas, la Mophie Powerstation Wireless XL peut aussi être rechargée sans fil sur un tapis de recharge. Autrement dit, charge et recharge sans aucun câble. Pas mal, non ? Et vous aurez à votre disposition pas moins de 10 000 mAh. Suffisant pour recharger complètement au moins deux fois votre smartphone. De quoi vous éloigner d’une prise électrique pendant quelques jours sans aucune criante. Pour les possesseurs d’iPhone, il y a aussi un port d’entrée Lightning. Pas besoin donc d’adaptateur. Comptez tout de même 100$ pour vous offrir cette Mophie Powerstation Wireless XL. Le prix de l’indépendance, semble-t-il.