Moon Studios ferme la porte à Microsoft pour un éventuel rachat

Les créateurs de la licence Ori and the Blind Forest ne souhaitent pas rejoindre les Xbox Game Studios de l'éditeur américain Microsoft.

A l’origine de l’exclusivité Ori pour les consoles Xbox (également disponible sur Windows 10, sachant que le premier opus a eu le droit à un portage sur Nintendo Switch), le studio indépendant Moon Studios n’a aucune intention d’être la prochaine acquisition de Microsoft. Comme l’a récemment expliqué Thomas Mahler sur le forum ResetEra, la structure autrichienne composée de 80 développeurs répartis aux quatre coins du monde souhaite garder une indépendance totale : “Je suis déjà très satisfait de ma position chez Moon Studios. Je crée les jeux que je veux vraiment faire, je travaille avec les personnes les plus talentueuses de cette industrie, je peux déjà réaliser mes rêves de développement avec la configuration que nous avons, alors pourquoi bouleverser cela en faisant quelque chose qui nous apporterait juste un peu d’argent ? Je ne me soucie pas de l’argent, nous voulons seulement faire les meilleurs jeux du monde et actuellement les choses vont bien, il n’y a donc aucune raison de changer notre façon de travailler. Ne pas être esclave de l’argent et être en mesure de dire tout de suite ‘non’ nous a fait beaucoup de bien. Nous n’acceptons pas les offres de m**** des éditeurs, nous n’avons pas à faire de la lèche à qui que ce soit, nous avons notre liberté créative… Nous sommes vraiment satisfaits de notre situation. J’espère que cela a du sens et clarifie enfin pourquoi nous ne sommes pas intéressés par une acquisition.”

Le prochain projet de Moon Studios sera un AAA

Si Ori and the Will of the Wisps sortira le 11 mars prochain sur Xbox One et PC (Windows 10), le cofondateur de Moon Studios a précisé qu’un action-RPG est également dans les cartons. Celui-ci pourrait potentiellement être un jeu multiplateforme : “Nous gérons toujours nos budgets de manière très, très efficace. Ori and the Blind Forest a été conçu pour un budget minuscule par rapport au projet qu’il était. Will of the Wisps coûte déjà beaucoup plus que cela, car beaucoup plus de gens y ont travaillé, mais il est évident que ce n’est pas aussi cher que ce que les éditeurs paient actuellement pour les jeux AAA (…) Notre ARPG est la chose la plus ambitieuse que nous ayons jamais faite. Il s’agira de notre premier AAA. Nous essayons de faire très attention à la façon dont nous évoluons pour que la culture de l’entreprise ne soit pas chamboulée et nous savons que nous pouvons nous lancer dans le projet que nous avons prévu. Nous possédons les droits de propriété intellectuelle contrairement à Ori (…) Je travaille dessus depuis 2015, nous créons un univers assez énorme autour du jeu et cela demande du temps pour concevoir quelque chose de vraiment unique. Cela ne signifie pas que vous le verrez de sitôt, puisqu’il s’agit d’un projet parallèle depuis un certain temps. Nous avons construit une petite équipe pour la préproduction, et seulement après la sortie de Will of the Wisps, toute l’équipe va passer dessus pour entrer en pleine production.“