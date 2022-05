Moon Knight : Marvel n’a pas encore statué pour une deuxième saison

La saison 2 de la série télévisée Moon Knight n'est pas dans les plans de Marvel pour le moment.

Si l’épisode final de la première saison de Moon Knight ouvre clairement la porte à une suite, le réalisateur égyptien Mohamed Diab n’a pas encore été sollicité pour continuer l’histoire : “Si vous me posez la question, j’ai envie de vous répondre que Moon Knight est là pour rester… C’est un personnage passionnant et à la place de Marvel, sur un plan ne serait-ce que commercial, la chose intelligente à faire serait de le garder dans les parages. Mais cela ne veut pas forcément dire une saison 2. D’ailleurs, je tiens à préciser que je suis dans l’ignorance totale à ce sujet. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils prévoient. Mais je suis persuadé qu’ils vont garder le personnage. Ce sera peut-être dans un film. Peut-être que ce sera un voyage comme celui de WandaVision. J’aimerais qu’un jour, il y a ait une suite à Moon Knight et j’aimerais en faire partie. Nous avons terminé d’une manière qui ressemble à un début.”

Si rien n’est fait dans l’immédiat, Mohamed Diab a déjà des idées pour la saison 2 de Moon Knight : “Vous voyez Marc Spector et Steven Grant développer une nouvelle dynamique, les deux unis dans un seul corps. Nous voyons Jake Lockley (avatar de Khonshu). Nous voyons Layla Abdallah El-Faouly en Scarlet Scarab… Tout le monde veut en savoir plus sur Jake. Nous n’avions pas vraiment le temps de le développer ici et de le faire devenir un personnage à part entière comme Mark et Steven. Cela n’aurait pas été juste pour lui. Donc on a pris cette option de la dernière scène. Je pense que maintenant, nous avons ouvert la porte. S’il y a une suite un jour, alors Jake aura du temps pour briller !”

Que retenir de Moon Knight sur Disney+ ?

Tout au long de la série télévisée Moon Knight, il est apparu clairement que le super-héros, incarné par Oscar Isaac, était confronté à un profond problème de santé mentale. En effet, son trouble dissociatif de l’identité a divisé sa psyché en deux personnes, à savoir Mark Spector, un mercenaire américain au caractère bien trempé, et Steven Grant, un employé britannique d’une boutique de souvenirs aux manières douces. Mais ce n’est pas tout… L’esprit de Mark abrite une troisième identité. Et dans la dernière scène de l’épisode final, les téléspectateurs ont enfin pu rencontrer Jake Lockley. Dans les comics, c’est un chauffeur de taxi qui connaît bien la rue, mais dans la série, on en vient à soupçonner – après que Mark ou Steven ait perdu connaissance alors que leur vie était en danger – que Jake est capable d’actes de violence foudroyants. Mais ce n’est que dans la scène de post-générique qu’il se montre enfin. Il extrait l’Arthur Harrow d’Ethan Hawke d’un hôpital psychiatrique, le jette dans une limousine et le tue au nom du dieu égyptien Khonshu.