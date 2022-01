Moon Knight : la folie et le chaos avec Oscar Isaac

L'un des personnages les plus sombres de l'univers Marvel débarque bientôt sur Disney+.

La nouvelle série du Marvel Cinematic Universe suit Steven Grant (Oscar Isaac), un simple employé du British Museum en charge de la boutique cadeau. Assailli de trous de mémoire et de souvenirs d’une autre vie, il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven/Marc se dirigent vers eux, ils doivent gérer leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel impliquant les puissants dieux d’Égypte, dont Khonsou, une entité divine liée à la Lune et de la vengeance. Moon Knight affrontera d’ailleurs Arthur Arrow, incarné par Ethan Hawke.

Un trailer pour Moon Knight

La série télévisée Moon Knight sera diffusée le 30 mars prochain sur la plateforme de streaming Disney+. Elle met en vedette Oscar Isaac, Ethan Hawke et May Calamawy. Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead ont réalisé les six épisodes

Jeremy Slater est le scénariste en chef, et Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater et Oscar Isaac sont les producteurs exécutifs. Grant Curtis, Trevor Waterson et Rebecca Kirsch sont eux les co-producteurs exécutifs.