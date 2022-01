MonsterVerse : une série télévisée sur Apple TV+ va renforcer le lore

L'univers cinématographique de Legendary Pictures regroupant plusieurs monstres célèbres s'enrichit avec une série live-action originale.

La nouvelle série originale en live-action du MonsterVerse de Legendary Pictures fait suite à la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et à la nouvelle réalité choquante que les monstres sont réels. Elle explore le voyage d’une famille pour découvrir des secrets enfouis et un héritage qui les lie à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch.

La série Apple TV+ dédiée au MonsterVerse sera produite par Legendary Television ainsi que les co-créateurs Chris Black (Star Trek : Enterprise, Outcast), qui sera également le showrunner, et Matt Fraction (Hawkeye), aux côtés de Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures. Hiro Matsuoka et Takemasa Arita assureront la production exécutive pour Toho, propriétaire du personnage de Godzilla, qui a cédé les droits à Legendary pour cette série, conséquence naturelle de leur relation à long terme sur la franchise cinématographique.

Succès total pour le MonsterVerse

Le MonsterVerse de Legendary est un univers narratif expansif d’expériences multicouches centrées sur la lutte de l’humanité pour survivre dans un monde assiégé par une nouvelle réalité catastrophique… les monstres de nos mythes et légendes sont réels. Débutant en 2014 avec Godzilla et se poursuivant avec Kong : Skull Island en 2017, Godzilla : King of the Monsters en 2019 et Godzilla vs Kong en 2021, les films du Monsterverse ont accumulé près de deux milliards de dollars au box-office mondial et ne cessent de se développer, la dernière itération étant une nouvelle série animée, Skull Island, sur Netflix.