Monsters At Work : la suite directe de Monstres et Compagnie

Bob et Sulli sont de retour avec Monsters At Work.

Monsters At Work se déroule six mois après les événements de Monstres et Compagnie, la ville de Monstropolis est maintenant alimentée en électricité par le rire.grâce à la découverte de Jacques “Sulli” Sullivan et Bob Razowski. Les rires génèrent dix fois plus d’énergie que les cris issus d’une peur. La série animée suit l’histoire de Tylor Tuskmon, interprété par Ben Feldman, un jeune monstre enthousiaste qui est sorti premier de sa classe à l’Université des Monstres et qui a toujours rêvé de devenir un “Scarer” jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi à Monstres Incorporated, et découvre que l’effroi n’est plus de mise et que le rire est à la mode. Après que Tylor ait été temporairement réaffecté à l’équipe des installations de Monsters Incorporated (MIFT), il doit travailler aux côtés d’un groupe de mécaniciens inadaptés tout en s’efforçant de devenir un plaisantin.

Un premier teaser pour Monsters At Work

Monsters At Work sera diffusé le 2 juillet prochain sur Disney+.

La série a été développée par un vétéran de l’animation chez Disney, Bobs Gannaway (Mickey Mouse Clubhouse, Planes : Fire & Rescue). Sean Lurie (Inner Workings) en est producteur tandis que Kat Good (Big Hero 6 The Series) et Steve Anderson (Meet the Robinsons) sont superviseurs de la réalisation. Le regretté Rob Gibbs (Monstres et Compagnie) a également été le réalisateur de certains des premiers épisodes.