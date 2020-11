Monster Hunter World : Artemis, incarné par Milla Jovovich au cinéma, arrive dans le jeu

L'action-RPG de Capcom va accompagner la sortie prochaine de l'adaptation cinématographique de Monster Hunter avec des contenus additionnels gratuits.

Par le biais de l’extension Iceborne qui vient de finir son suivi après cinq mises à jour, Monster Hunter : World se prépare à accueillir, d’ici le quatre décembre prochain, le personnage Artemis du long-métrage hollywoodien de Paul W. S. Anderson avec Milla Jovovich en tête d’affiche pour une quête spéciale en deux parties : “Les chasseurs devront affronter dans une quête solo le redoutable Diablos noir présent dans le film, avant de tenter de vaincre l’énorme Rathalos dans la deuxième partie. Les chasseurs doivent s’attendre à se battre bec et ongles, car ces quêtes ne seront disponibles que pour les joueurs ayant atteint le rang Maître. Ceux venant à bout de tous ces dangers, pourront récupérer de l’équipement inédit, une armure spéciale, de nouveaux titres, un nouveau background et une pose pour la Carte de Guilde. De plus, à partir du 27 novembre et pour une durée limitée, tous les joueurs d’Iceborne pourront récupérer un pack d’objets utiles, comme simple bonus de connexion pour célébrer le film à venir.”

Monster Hunter : World x Monster Hunter : Movie

Quête Artemis du film Monster Hunter – Partie 1

Du vendredi 4 décembre 2020 à 1h00 au vendredi 3 décembre 2021 à 0h59 (heure française)

Quête Évènement Le Nouveau Monde

Conditions : Rang Maître 1 ou plus – 1 joueur seulement

Région : Désert des termites

Objectif : Tuer une Diablos noire

Nouvel équipement : Set d’armure Artemis α+

Quête Artemis du film Monster Hunter – Partie 2

Du vendredi 4 décembre 2020 à 1h00 au vendredi 3 décembre 2021 à 0h59 (heure française).

Quête Évènement Bienvenue dans notre monde

Conditions : Rang Maître 1 ou plus – 1 joueur seulement – Doit avoir complété la quête Le Nouveau Monde (partie 1)

Région : Forêt ancienne

Objectif : Tuer un Rathalos

Nouvel équipement : Armure spéciale Artemis

Bonus pour la quête Artemis du film Monster Hunter

Complétez les Quêtes Évènement pour obtenir de nouveaux fonds, titres, et poses pour la Carte Guilde !

Fond pour Carte Guilde : Monde du cinéma

Poses pour Carte Guilde : Chasseuse courageuse , Chasseuse talentueuse

Titres pour Carte Guilde : Artemis, Dents du Diable, Tour Céleste, Ranger, Chocolat, Film

Remarque : Vous devez être de RM 1 ou plus pour poster les Quêtes Évènement du film Monster Hunter avec Artemis. L’achat de l’extension Iceborne est requise pour jouer aux quêtes Artemis du film Monster Hunter.

Pack d’objets Quête Artemis du film Monster Hunter