Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira aussi sur PC dès cet été

Le nouvel épisode de la série spin-off de Monster Hunter n'est plus une exclusivité sur Nintendo Switch.

En plus de teaser des quêtes multijoueurs coopératives, Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter, et Yasunori Ichinose, directeur de Monster Hunter Rise, ont confirmé le retour de Navirou, l’auto-proclamé “Héros des Palicos”, dans la suite directe du RPG au tour par tour à l’occasion du Digital Event Monster Hunter de l’éditeur japonais Capcom. Ce dernier accompagnera le protagoniste principal avec Ena lors d’un périlleux voyage où le petit fils de Redan, le héros du premier opus et légendaire Rider, se verra confier un oeuf de Rathalos qui n’est autre qu’un Ratha Destructeur. Une terrible menace pour le village d’origine, Hakum, des trois héros.

Capcom a profité de ce temps de communication pour évoquer l’édition deluxe qui comprendra des armures spéciales Destructeur et une coiffure d’inspiration Nergigante pour les joueurs, la tenue du Manteau Kuan pour votre compagnonne Wyverienne Ena, deux nouvelles tenues pour Navirou, et deux sets d’autocollants représentant les différents compagnons que les joueurs rencontreront au cours de leur voyage. Les joueurs précommandant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sur l’une ou l’autre des plateformes recevront une tenue de Kamura pour Ena, tandis que les joueurs sur Nintendo Switch pourront débloquer trois ensembles différents d’armures spéciales et des bonus quotidiens en utilisant les nouveaux Amiibo Ena, Ratha Destructeur et Tsukino. Enfin, les joueurs ayant sauvegardé les données de Monster Hunter Rise pourront déverrouiller les armures spéciales de Kamura pour leur personnage.

La version PC de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est prévue en même temps que la version Nintendo Switch

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sera disponible le 9 juillet prochain sur Nintendo Switch et PC via Steam.