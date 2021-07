Monster Hunter : Legends of the Guild, un film d’animation basé sur la licence de Capcom

Capcom vise à accroître la valeur de la marque Monster Hunter avec Netflix.

Pensé comme une série animée au début de sa production, Monster Hunter : Legends of the Guild de Pure Imagination Studios et Capcom devait ensuite devenir un animé spécial en 3D. Entre-temps, la SAG-AFTRA demandaient aux acteurs et figurants de ne plus travailler sur le projet jusqu’à nouvel ordre sous peine de conséquences à cause d’un non-respect des demandes minimales. Par la suite, il devient un film d’animation où le protagoniste Aiden est le même personnage que le Cadet d’élite dans Monster Hunter 4 et l’As de la Chasse dans Monster Hunter World. Celui-ci raconte son histoire, avant qu’il ne devienne un chasseur à part entière.

Un trailer pour Monster Hunter : Legends of the Guild

Monster Hunter : Legends of the Guild sera diffusé en exclusivité sur Netflix à partir du 12 août prochain.

“Les humains, la nature et les monstres géants coexistent dans le monde en maintenant un équilibre prudent. Un jeune homme nommé Aiden, qui se dit chasseur, protège son village isolé. Un jour, il apprend que son village est menacé par le Dragon Ancien, un monstre entouré de mystère. Devant trouver un moyen de sauver son village, Aiden quitte sa maison et part pour un voyage vers l’inconnu aux côtés de Julius, un membre de premier ordre de la guilde des chasseurs, et de ses compagnons…“