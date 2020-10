Monster Hunter : le premier teaser officiel du film est là

Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo sont toujours assez risquées. Il y a pourtant certaines licences que les fans rêvent de voir. C'est le cas de Monster Hunter, tant son univers est riche et haut en couleur. Ce sera bientôt le cas.

Après plusieurs années de développement, les fans ont enfin droit à un premier aperçu d’une adaptation ciné de jeu vidéo très attendue, celle de Monster Hunter. En effet, Sony Pictures et IGN partagent aujourd’hui un premier teaser du film de Paul W. S. Anderson. De quoi se faire une idée un peu plus précise de l’ambiance du film.

Un premier teaser pour le film Monster Hunter

Qui dit teaser dit courte, très courte vidéo. Mais c’est bien suffisant pour se rendre compte de ce climat ambiant de guerre. Milla Jovovich – alias Artemis – et T.I. – Link – s’apprêtent à faire face à un gigantesque Diablos noir qui les prend par surprise en émergeant brusquement du sable brûlant du désert. Aucun signe des épées signatures de la licence dans ce teaser, malheureusement, mais les photos de promo, comme celles ci-dessus, ne laissent aucune place au doute : elles seront bien présentes dans le film.

Avec un casting très intéressant

Au casting, les spectateurs pourront aussi retrouver la star des films d’action asiatiques Tony Jaa, le très charismatique Ron Perlman, mais aussi Diego Boneta et Meagan Good. Le teaser annonce aussi une sortie “uniquement au cinéma” dans le courant du mois de décembre mais il ne serait pas étonnant que la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui a suivi change les plans comme ce fut le cas avec nombre de films ces derniers mois.

Voici en tout cas une énième adaptation d’un grand classique du jeu vidéo. Pour le meilleur et pour le pire. L’avenir nous le dira. Toujours est-il que certains signes peuvent faire déjà pencher la balance dans le bon côté. En effet, Paul W. S. Anderson et Milla Jovovich sont bien connus pour leurs films Resident Evil – parmi les adaptations cinéma de jeux vidéo les plus durables – et il y semble clairement y avoir du talent au casting. Il ne faudra probablement pas s’attendre à un film culte intemporel mais l’on devrait passer un bon moment, assurément. À suivre !