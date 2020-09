Monster Hunter : deux nouveaux opus annoncés en exclusivité sur Nintendo Switch

Capcom dévoile Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings Of Ruin, des exclusivités pour la console hybride de Nintendo.

Toujours aussi populaire au Japon, la saga Monster Hunter de l’éditeur japonais Capcom va faire son retour sur la Switch de Nintendo avec deux nouveaux titres inédits prévus pour 2021 :

Monster Hunter Rise – Un action-RPG qui transportera les joueurs dans le village pittoresque de Kamura, un tout nouveau lieu au cœur des montagnes avec une culture unique et des technologies de chasse innovantes. Une fois que les chasseurs auront enfilé leur armure et choisi l’un des différents types d’armes (créations et améliorations avec des éléments venant de divers monstres), de tout nouveaux terrains de traque les attendront, dont les anciennes ruines du Temple oublié, ainsi que des secrets liés aux mystérieux événements de “La Calamité” qui menacent Kamura. Aucun chargement ne viendra entrecouper l’aventure durant une quête. Les joueurs se verront confrontés à de nouveaux monstres comme le puissant Magnamalo, l’Aknosom, capable de changer de forme, et le Tétranadon amphibie. En plus des Palicos comme personnages de soutien, de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons “Canyne” personnalisés et chevauchables offriront aux joueurs de nouvelles options d’attaque. Pour les chasses en solo, les joueurs pourront se faire aider d’un Chumsky et d’un Palico en même temps. En multijoueur, il faudra choisir un des deux. Enfin, pour la toute première fois, des actions d’accrochage des Monstres à l’aide d’un “Filoptère”, pouvant être effectuées debout ou en plein air, permettent des manœuvres aériennes novatrices favorisant de nouvelles attaques et stratégies de chasse

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin – Une nouvelle expérience sous un nouvel angle. Dans le rôle d’un jeune Rider de Monstre capable d’utiliser une Pierre de l’Amitié pour créer des liens spéciaux avec les Monstres, les joueurs pourront acquérir de l’expérience et améliorer leurs compétences pour renforcer leurs relations avec certaines créatures iconiques de la saga à succès. Lorsqu’ils sont prêts, ils peuvent se lancer dans des aventures mémorables remplies d’événements inattendus et épiques où l’amitié entre les différents protagonistes joue un rôle prépondérant

Monster Hunter Rise et ses différentes éditions

Avec une sortie planifiée pour l’année prochaine, Monster Hunter Rise contentera les fans de la licence avec une édition standard, une édition deluxe composée d’une édition numérique du jeu et d’un code de téléchargement pour un pack de contenus bonus in-game (un ensemble d’armures spéciales Kamurai, des emotes exclusifs, des cosmétiques et d’autres éléments) et une édition collector comprenant l’édition deluxe, un pack d’autocollants d’icônes de Monstres, une broche en émail du village Kamura et un amiibo de Magnamalo, le monstre phare du jeu.

Les trailers de Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings Of Ruin

Monster Hunter Rise sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est attendu à l’été 2021 sur Nintendo Switch.