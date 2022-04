Monkey Island : une suite attendue cette année par le créateur de la saga

Un nouveau jeu Monkey Island arrive cette année. Return to Monkey Island sera une pure création Ron Gilbert.

L’une des meilleures licences de jeux vidéo de tous les temps va faire son grand retour dans le courant de l’année 2022. Mieux encore, certains des grands noms à l’origine de cette franchise participent au projet. Return to Monkey Island est un jeu par Ron Gilbert, qui a pensé et conçu le premier opus de cette saga aventure-comédie point-and-click cultissime à la fin des années 1980.

Ron Gilbert avait écrit et réalisé le jeu original, The Secret of Monkey Island. Il était aussi réalisateur, développeur et designer sur sa suite, Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge. Il avait quitté Lucasfilm Games peu après que cet opus a vu le jour, mais il était présent dans les crédits de Tales of Monkey Island, sorti en 2009. Ron Gilbert est donc de retour aux affaires, si l’on peut dire, et dans la saga pour laquelle il est principalement connu aux côtés d’un autre vétéran de Monkey Island, à savoir Dave Grossman.

Return to Monkey Island est en développement dans le studio de Ron Gilbert, Terrible Toybox. Ce dernier travaille avec Devolver Digital et Lucasfilm Games sur cet opus. Et si l’on en croit la description de la vidéo teaser publiée par Devolver, c’est la “suite très attendue” des deux premiers jeux.

Dans ces quelques secondes de vidéo, l’on apprend aussi que Michael Land, Peter McConnell et Clint Bajakian, autant de noms qui ont déjà travaillé sur les titres précédents, seront présents sur ce nouvel opus, pour gérer toute la musique. Dominic Armato, quant à lui, reprendra son rôle de Guybrush Threepwood. Autrement dit, non seulement on devrait retrouver le parfait univers de Monkey Island, mais aussi les mêmes sons et voix.

Ron Gilbert a tenté pendant des années de récupérer les droits de Monkey Island (et Maniac Mansion) à Lucasfilm Games, propriété de Disney, sans succès. C’est cependant une bonne chose de le voir, lui et de nombreux autres vétérans de la franchise, de retour sur Monkey Island.

Voilà en tous les cas qui vient ajouter un jeu supplémentaire dans la longue liste des jeux de 2022. Et il ne fait aucun doute que ce Return to Monkey Island volera la priorité à nombre de AAA chez les jeunes et moins jeunes qui ont grandi avec les premiers opus.