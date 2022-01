Money Heist : Korea – Joint Economic Area, la version coréenne de La Casa de Papel

L'univers de Money Heist, le titre international de La Casa de Papel, s'étend en Corée.

Si la série télévisée Money Heist : Korea – Joint Economic Area ne possède pas encore de date de diffusion, la plateforme américaine Netflix a récemment partagé un synopsis de cette aventure inédite avec un nouveau braquage : “Déguisée sous l’ombre d’un masque, une équipe de desperados se réunit sous la direction d’un génie du crime connu sous le nom de Professeur pour réaliser le plus grand casse jamais vu en Corée. Faites confiance au professeur. Choisissez le nom de votre ville. Mettez vos masques. C’est le moment.”

Un teaser pour Money Heist : Korea – Joint Economic Area

Le casting de Money Heist : Korea – Joint Economic Area est composé de Yoo Ji-tae (Professor), Jeon Jong-seo (Tokyo), Park Hae-soo (Berlin), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hoon (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo), Kim Yun-jin (Seon Woo-jin), Kim Sung-oh (Captain Cha Moo-hyuk), Park Myung-hoon (Cho Young-min), Lee Joo-bin (Yoon Mi-seon), Lim Ji-yeon, Lim Hyeong-guk et Lee Si-woo (Ann).

Kim Hong-sun, qui a dirigé des séries télévisées comme The Guest, Voice et Black et qui est connu pour son travail dans le genre du crime fantastique, sera le réalisateur. Ryu Yong-jae et son équipe, à qui l’on doit notamment la série originale de Netflix My Holo Love et la série de tvN Psychopath Diary, écriront la série.