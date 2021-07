Moment rend le Samsung Galaxy S21 compatible avec les accessoires MagSafe

Moment annonce de nouveaux accessoires pour le Samsung Galaxy S21, des accessoires compatibles avec la technologie MagSafe.

Les accessoires pour smartphones ont accueilli une nouvelle technologie tout récemment avec l’introduction du MagSafe par la firme de Cupertino. Une technologie évidemment propriétaire mais qui donne des idées aux accessoiristes et autres fabricants de smartphones notamment. Aujourd’hui, c’est Moment qui décide de rendre les accessoires MagSafe compatibles avec le Samsung Galaxy S21.

Moment annonce de nouveaux accessoires pour le Samsung Galaxy S21

MagSafe est la technologie propriétaire de recharge sans fil d’Apple, celle-ci utilise un aimant qui vient se fixer à l’arrière de l’iPhone pour le recharger. Dans un sens, c’est assez similaire à la technologie utilisée pour charger l’Apple Watch, et avant ça les MacBook. Si vous vouliez profiter de cette technologie sur un autre smartphone, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que celle-ci est désormais disponible pour les appareils Samsung.

Des accessoires compatibles avec la technologie MagSafe

Il n’est pas question ici des fruits d’une collaboration entre Apple et Samsung pour profiter de cette technologie mais cette compatibilité passe par le fabricant de lentilles et d’accessoires Moment. Moment a annoncé sa nouvelle gamme d’étuis pour le Samsung Galaxy S21 et l’une des particularités est précisément d’être compatible avec MagSafe.

Cela étant dit, si l’on peut évidemment parler de compatibilité, il faut simplement y voir là le signe que cette gamme fonctionnera parfaitement avec les accessoires conçus pour le MagSafe. On parle plus précisément ici des systèmes de fixation et autres trépieds de Moment qui utilisent MagSafe pour permettre d’installer un téléphone sur un mur, sur la ventilation d’une voiture, etc. Le fabricant ne précise pas si ces accessoires permettent la recharge MagSafe mais si l’idée d’avoir des accessoires de fixation via aimant vous intéresse, c’est précisément ce qu’ils proposent.

Et comme à l’accoutumée avec Moment, ces accessoires disposent aussi de montures pour venir accueillir les objectifs de la marque. Vous pourrez donc renforcer les facultés de votre Galaxy S21 en toute simplicité.