Moment cesse le développement de son application Pro Camera pour Android

La photographie, comme la vidéo d'ailleurs, sont des utilisations aujourd'hui très importantes dans nos smartphones. Les fabricants l'ont bien compris, tout comme les éditeurs et développeurs d'applications. Il existe d'ailleurs nombre d'applications pour ce faire.

Si le choix en matière d’applications photo est bien fourni sur Android, il sera bientôt légèrement restreint. Une option s’apprête à disparaître. En effet, Moment vient d’annoncer l’arrêt du développement de son application Pro Camera pour Android. En cause, un manque de “bande-passante d’ingénierie”. Comprenez par là que Moment n’a plus assez de développeurs pour proposer une application répondant aux exigences de l’entreprise.

Moment cesse de développer son application Pro Camera pour Android

Le problème de la gestion de l’appareil photo est malheureusement récurrent sur Android. Dans la mesure où les fabricants proposent très fréquemment des versions personnalisées d’Android, avec des niveaux d’accès très différents aux “fonctionnalités des modules caméra”, les développeurs tiers ont bien du mal à proposer des applications compatibles avec tous les modèles. Rajoutez à cela les nombreuses mises à jour de l’OS en lui-même et vous comprendrez que la tâche est rapidement très ardue. Aujourd’hui, Moment jette l’éponge. L’entreprise ne peut plus assurer et fournir une application Pro Camera répondant à ses critères qualité. L’application restera disponible au téléchargement sur Google Play pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer de l’utiliser mais elle ne sera plus mise à jour. Moment enjoint les utilisateurs à passer à Filmic Pro s’ils souhaitent une application Android dédiée. Le développement sur iOS, quant à lui, est maintenu. L’OS d’Apple, “plus robuste”, permet de travailler plus facilement et sereinement sur les fonctionnalités attendues par les utilisateurs.

et envoie les utilisateurs vers Filmic Pro

Avec la décision de Moment, c’est un exemple supplémentaire de ce qui fait l’une des grandes forces et des grandes faiblesses d’Android. Le fait d’être aussi ouvert aux fabricants permet une grande personnalisation et de fait une grande variété d’appareils, mais cela force aussi les développeurs à prendre en charge un grande nombre de modèles s’ils veulent toucher le plus grand public possible. Cela les pousse souvent, malheureusement, à opter pour le plus petit dénominateur commun. Ou à investir beaucoup pour effectuer de grandes batteries de tests. Se pose aussi la question de la nécessité de ce genre d’applications. La plupart des smartphones actuels disposent aujourd’hui d’un mode manuel donnant le contrôle de nombreux paramètres. Ce qui est très souvent largement suffisant pour ne pas avoir à passer par une application tierce…