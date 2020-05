Mojang : une nouvelle identité visuelle pour les 11 ans de Minecraft

La filiale suédoise de Microsoft fait peau neuve avec un nouveau nom, un nouveau logo et même une nouvelle vidéo de présentation.

Mojang devient officiellement Mojang Studios. La structure des Xbox Game Studios de Microsoft a décidé de revoir complètement son identité visuelle à l’occasion du onzième anniversaire de Minecraft, le célèbre bac à sable développé à l’origine par Markus “Notch” Persson : “Pour fêter cela, nous avons pensé à manger beaucoup de gâteaux en forme de blocs, comme l’année dernière. Puis nous nous sommes demandé pourquoi ne pas dévoiler un nouveau nom, un nouveau logo et la sauce secrète qui fait fonctionner toute la machine à la place ? Tout en mangeant aussi beaucoup de gâteau ? Beaucoup mieux ! Faisons cela. Mais pourquoi aurions-nous besoin d’un nouveau nom et d’un nouveau logo en premier lieu ? Eh bien, pourquoi pas ? Les humains aiment se réinventer de temps en temps, il est donc normal que nous fassions preuve de la même courtoisie envers une entreprise qui existe depuis plus de dix ans (…) Il y a également plusieurs studios dans le monde entier, qui font tous partie de Mojang. Qui, dans un coup de génie, a inspiré notre nouveau nom… *roulement de tambours et alarme d’anniversaire*… Mojang Studios.”

Les nouveaux projets de Mojang Studios autour de la licence Minecraft

Après Minecraft Earth et Minecraft Dungeons, les équipes de Mojang Studios vont travailler sur de nombreux projets dont un long-métrage, un “epic live show” et de nouveaux jeux qui se baseront sur l’univers cubique de Minecraft.

Mojang Studios est composé de cinq équipes qui se trouvent réparties aux quatre coins du monde :

Londres (Angleterre)

Redmond (États-Unis)

Shanghai (Chine)

Stockholm (Suède)

Tokyo (Japon)

Mojang Studios se présente en vidéo

Les créateurs de Minecraft en disent plus sur cette nouvelle identité visuelle : “Bien que nous étions très attachés au dragon/pomme/bougie/machine à coudre assis à côté de notre nom pendant notre première décennie d’existence, notre nouveau logo est parfait pour la prochaine. Mais nous ne sommes pas ici pour vous expliquer ce que c’est, ni même son sens. Tout comme Minecraft, c’est à vous de décider. Nous dirons ceci : jouer est au cœur de Mojang Studios. C’est la colonne vertébrale cubique de nos jeux, le cœur de notre philosophie de développement et c’est même intrinsèquement lié à notre nom (qui signifie Gadget en vieux suédois). Et finalement, il est introduit dans notre nom de manière plus carrée. Mais il nous reste à dévoiler nos plus grands secrets. Ils sont cachés à la vue de tous y compris dans ce logo. Nous introduisons les Mojangs ! Ces mystérieux petits Gizmos acquièrent leur puissance en jouant. Ils testent et bricolent, explorent constamment et nous aident à découvrir de nouveaux recoins de l’univers Minecraft.”