Mojang, le studio derrière Minecraft, ne veut rien avoir à faire avec les NFT

Mojang ne veut rien avoir à faire avec les NFT dans Minecraft, mais le studio étudie l'évolution de la technologie.

N’espérez pas pouvoir acheter un quelconque jeton non fongible (NFT) pour pouvoir l’afficher fièrement sur un serveur Minecraft dans un futur proche. Le studio Mojang est clairement contre les NFT. “[Pour] garantir que les joueurs Minecraft profitent d’une expérience sûre et inclusive, les technologies de la blockchain ne peuvent pas être intégrées dans nos applications serveur et client Minecraft et ne peuvent être utilisées pour créer des NFT associés à de quelconques contenus liés au jeu, y compris les mondes, skins, items de personnages ou autres mods”, explique le développeur dans un communiqué.

Mojang ne veut rien avoir à faire avec les NFT dans Minecraft

Minecraft dispose d’un marketplace sur lequel les gens peuvent vendre leurs créations. Mojang précise que certaines sociétés ont commencé à proposer des NFT liés au jeu. Si la chose a effectivement été possible, le studio n’a aucun lien avec ce genre de pratique : “Chacune de ces utilisations de NFT ou autre technologie de la blockchain créer une propriété numérique basée sur la rareté et l’exclusion, ce qui va à l’encontre des valeurs de Minecraft d’inclusion et de jeu ensemble. […] Les NFT ne sont pas inclusifs et créent un scenario de possession et non-possession.” Pour le studio, tout le monde doit avoir accès aux mêmes fonctionnalités et contenus : “Les NFT, cependant, peuvent créer des modèles de rareté et d’exclusion qui vont à l’encontre de nos directives et de l’esprit de Minecraft.”

Mojang se dit aussi craindre la nature hautement spéculative des NFT. Étant donné que Minecraft compte des millions de très jeunes joueurs, supporter les NFT ne serait pas non plus particulièrement bien vu. “Les tarifs spéculatifs et la mentalité d’investissement autour des NFT rend secondaire le jeu en lui-même et encourage le profit, ce qui est totalement inconsistant avec la joie et le succès de nos joueurs sur le long terme.”

mais le studio étudie l’évolution de la technologie

Entre vive controverse, voire aversion de la part des joueurs face aux NFT et à la blockchain, un marché des crypto-monnaies qui ne cessent de plonger et des hacks qui se multiplient, le studio Mojang et sa société mère Microsoft ont probablement raison de ne pas se lancer sur ce créneau. Une décision qu’ont déjà prise de nombreux autres acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Cela étant dit, Mojang ne rejette pas définitivement la blockchain. Le studio se dit suivre l’évolution de la technologie pour “déterminer si elle permettra des expériences futures plus sécurisées ou d’autres applications pratiques et inclusives dans le jeu”.